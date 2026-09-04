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Ongeluk op A58 bij Tilburg-Reeshof, weg weer vrij

Vandaag om 08:24 • Aangepast vandaag om 08:57
Twee rijstroken zijn dicht (foto: Rijkswaterstaat).
Twee rijstroken zijn dicht (foto: Rijkswaterstaat).

Op de A58 voorbij Tilburg-Reeshof waren vrijdagochtend twee rijstroken dicht na een ongeluk. Een voertuig had daar de vangrail geraakt. Rond kwart voor negen werd de weg weer vrijgegeven.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Verkeer vanuit Bavel moest via de vluchtstrook verder rijden en daarom rekening houden met drie kwartier vertraging. Nu de weg weer open is, lost de vertraging langzaam op. Een berger heeft het voertuig weggehaald.

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