Kermis in Riel: tien attracties en wegafsluiting

Van zaterdag 19 tot en met dinsdag 22 september is het kermis in Riel. Op het Dorpsplein staan tien attracties en de kermis is dagelijks geopend van één uur ’s middags tot elf uur ’s avonds. Tijdens de kermis worden het Dorpsplein en een deel van de Kerkstraat afgesloten voor verkeer. Autoverkeer wordt omgeleid via alternatieve routes.

Gevonden voor jou

Op het Dorpsplein in Riel staan dit jaar tien verschillende attracties tijdens de kermis. Bezoekers kunnen vanaf zaterdag 19 september vier dagen lang genieten van de kermis, die dagelijks geopend is van één uur ’s middags tot elf uur ’s avonds. De opbouw van de attracties begint op woensdag 16 september en het afbreken vindt plaats op woensdag 23 september.

Om de kermis veilig te laten verlopen, worden het Dorpsplein en de Kerkstraat tussen de Brokkenstraat en de Goirleseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Een omleidingsroute is ingesteld via de Goirleseweg, Oude Tilburgsebaan en Brokkenstraat. Bestemmingsverkeer kan buiten de openingstijden van de kermis gewoon bij woningen in de afgesloten straten komen.

De kermis in Riel biedt een gevarieerd programma en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. Het evenement vindt plaats in de gemeente Goirle en staat bekend om de gezellige sfeer op het Dorpsplein.

Wil je meer weten over de kermis? Bezoek de website van de gemeente Goirle. Op woensdag 23 september wordt het plein weer vrijgegeven na het afbreken van de attracties.