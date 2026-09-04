Aanjaagsubsidie verstrekt aan drie projecten in Hooge Mierde

Het college van Reusel-De Mierden heeft drie lokale initiatieven subsidie toegekend. De Hooge Mierdse Voetbalvereniging, Muziekvereniging ONA en een inwonersinitiatief voor Wereldlichtjesdag ontvangen financiële steun.

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De gemeente Reusel-De Mierden heeft opnieuw aanjaagsubsidies toegekend aan innovatieve projecten. Dit besluit is genomen in lijn met een advies van een onafhankelijke commissie. Drie initiatieven uit Hooge Mierde en omgeving zijn geselecteerd voor financiële steun.

De Hooge Mierdse Voetbalvereniging krijgt subsidie voor de aanleg van een pannaveld. Dit is een speciaal veld waar jongeren hun voetbalvaardigheden kunnen oefenen. Daarnaast ontvangt Muziekvereniging ONA steun voor het organiseren van "De Geesten van Mierd". Dit evenement wordt opgezet in samenwerking met toneelvereniging Mierds Ster Theater en zangkoor Klein Akkoord.

Initiatief voor Wereldlichtjesdag

Het derde project dat subsidie ontvangt, is een inwonersinitiatief voor Wereldlichtjesdag. Deze herdenkingsdag staat in het teken van overleden kinderen en wordt georganiseerd in de gemeente Reusel-De Mierden. Met de financiële hulp kan het initiatief verder vorm krijgen.

De gemeente benadrukt het belang van deze subsidies om lokale creativiteit en betrokkenheid te stimuleren. De initiatiefnemers worden veel succes toegewenst bij het uitvoeren van hun plannen.