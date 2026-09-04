Roosendaal focust op betaalbare woningen met nieuw woonprogramma

Roosendaal heeft plannen vastgelegd om tot 2040 ongeveer 10.500 woningen te bouwen. Het nieuwe Volkshuisvestingsprogramma 2026-2030 legt de nadruk op betaalbaarheid en sociale huur, met minimaal twee derde van de woningen betaalbaar en 30 procent voor sociale huur.

Gevonden voor jou

Het Volkshuisvestingsprogramma 2026-2030 is deze week goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal. De gemeente wil met dit programma zorgen voor voldoende, passende en betaalbare woningen. In totaal staan er plannen voor ongeveer 10.500 nieuwe woningen tot 2040, waarvan een groot deel bedoeld is voor sociale huur.

De woningbouw richt zich op diverse doelgroepen. Roosendaal wil meer woningen bouwen voor gezinnen, betaalbare appartementen en senioren. Door specifiek te focussen op seniorenwoningen hoopt de gemeente dat eengezinswoningen vrijkomen voor jonge gezinnen. Daarnaast is er aandacht voor woonwagenbewoners, arbeidsmigranten en andere kwetsbare groepen.

Meer balans in wijken

Een belangrijk doel van het programma is het verbeteren van de balans in verschillende wijken, waaronder de NPR-wijken. De gemeente wil hier meer variatie brengen door betaalbare huur- en koopwoningen toe te voegen. Ook in de dorpen van Roosendaal is ruimte voor woningbouw die doorstroming moet bevorderen en de vitaliteit van de dorpen ondersteunt.

Spoorzone

De Spoorzone wordt een belangrijke locatie voor de groei van Roosendaal. Hier is ruimte voor ongeveer 4.400 woningen, met een mix van appartementen en gezinswoningen. De ligging bij het station maakt deze plek aantrekkelijk voor gezinnen, jongeren en starters. Bij de bouwplannen wordt rekening gehouden met duurzaamheid, zoals klimaatadaptatie en circulair bouwen.

Het nieuwe Volkshuisvestingsprogramma vervangt de Woonagenda 2021-2025 en vormt de basis voor de uitvoeringsagenda van het Roosendaals woonbeleid. Het programma sluit aan op de Omgevingsvisie en andere regionale plannen om de leefbaarheid en woningkwaliteit te verbeteren.