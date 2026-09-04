Roosendaal past Diftar aan voor minder afvaldumping

De gemeente Roosendaal gaat het Diftar-systeem voor afvalinzameling aanpassen. Vanaf 2027 hoeven inwoners niet meer afzonderlijk te betalen voor de eerste aanbiedingen van restafval. Met deze wijziging wil de gemeente afvaldumpingen en bijplaatsingen verminderen.

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Het Diftar-systeem, dat staat voor gedifferentieerde tarieven, werd in 2014 ingevoerd in Roosendaal. Inwoners betalen nu nog apart voor elke aanbieding van restafval. Uit onderzoek blijkt dat dit systeem bij sommige mensen zorgt voor ontwijkgedrag, zoals het illegaal dumpen van afval en het verkeerd aanbieden ervan.

De nieuwe aanpak, Diftar 2.0, maakt de eerste vijf aanbiedingen van een 240-litercontainer, de eerste 8,5 aanbiedingen van een 140-litercontainer of de eerste 30 stortingen in een ondergrondse container gratis. De kosten hiervoor worden verplaatst naar het vaste deel van de afvalstoffenheffing, dat hierdoor stijgt. Het vaste tarief gaat van 270 euro naar 312 euro per jaar.

Afvaloverlast aanpakken

Met deze verandering wil de gemeente het ontwijkgedrag verminderen en afvaldumpingen terugdringen. Er blijft wel een financiële prikkel bestaan om afval goed te scheiden, zodat inwoners gestimuleerd worden hun afval op de juiste manier aan te bieden.

De aanpassing van Diftar maakt onderdeel uit van een bredere aanpak tegen afvaloverlast in Roosendaal. De gemeente werkt samen met grondstoffencoaches, toezichthouders, handhavers en wijkpartners om problemen sneller te signaleren en aan te pakken. Ook wordt er gewerkt aan strengere handhaving bij overtredingen.

Nieuwe initiatieven

Daarnaast wil Roosendaal een demontagehal openen en een gratis meubelophaalservice starten voor inwoners die geen grof afval kunnen wegbrengen. Voor arbeidsmigranten en kamerhuurders komen individuele afvalpassen, zodat beter inzicht ontstaat in hun gebruik van afvalvoorzieningen. In 2027 richt de gemeente zich bovendien op gedragsverandering en normherstel samen met inwoners en wijkpartners.

De effecten van de maatregelen worden regelmatig geëvalueerd om de aanpak waar nodig te verbeteren.