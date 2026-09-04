Helmond wijst toezichthouders aan voor ondergrondse infrastructuur

De gemeente Helmond heeft toezichthouders benoemd om toezicht te houden op de aanleg, het onderhoud en de verwijdering van ondergrondse infrastructuur. Het besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en vervangt eerdere aanwijzingen.

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Het besluit is genomen door de manager van de Afdeling Realisatie en Beheer, namens het college van burgemeester en wethouders. De toezichthouders komen uit het team Ingenieursbureau en het team Wijktoezicht & Werf van de gemeente Helmond.

Ze gaan toezicht houden op regels uit de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Helmond, de Omgevingswet en de Algemene plaatselijke verordening Helmond. Het toezicht beperkt zich tot handelingen die te maken hebben met ondergrondse infrastructuur.

De aanwijzing geldt zolang de medewerkers in dienst blijven of binnen de genoemde functies werken. Eerdere besluiten over toezichthouders voor deze teams worden ingetrokken.

Het besluit, dat bekendstaat als het ‘Uitvoeringsbesluit aanwijzing toezichthouders ondergrondse infrastructuur Helmond 2026’, is ondertekend op 20 augustus 2026 door W.P.D. Sanderse, afdelingsmanager Realisatie en Beheer.