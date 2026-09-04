Helmond stelt nieuwe isolatiesubsidie in voor lage inkomens

In Helmond kunnen eigenaar-bewoners met een laag inkomen vanaf 2026 een subsidie aanvragen om hun slecht geïsoleerde koopwoning te verduurzamen. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor een budget van 1,93 miljoen euro gereserveerd.

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De nieuwe regeling richt zich specifiek op koopwoningen met een energielabel D tot G, of woningen van vóór 1993 die slecht geïsoleerd zijn. Eigenaar-bewoners met een inkomen tot maximaal 150 procent van de bijstandsnorm en een vermogen van maximaal 25.000 euro kunnen een aanvraag indienen. De WOZ-waarde van de woning mag niet hoger zijn dan 477.000 euro op 1 januari 2024.

De subsidie vergoedt 100 procent van de kosten tot een maximum van 10.000 euro per woning. Het gaat om maatregelen zoals dakisolatie, vloerisolatie en HR++ glas, uitgevoerd door een gecertificeerde aannemer. Herstelwerkzaamheden die nodig zijn voor de isolatie worden ook vergoed.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2027. Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst, totdat het plafond is bereikt. De regeling vervangt eerdere subsidies en is bedoeld om energiezuinige investeringen te stimuleren bij huishoudens met een laag inkomen.