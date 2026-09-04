Helmond geeft Duurzaam Bouwloket mandaat voor isolatiesubsidie

Het college van Helmond heeft Duurzaam Bouwloket Projecten B.V. gemachtigd om isolatiesubsidies uit te voeren. Dit gaat om regels voor koopwoningen en Verenigingen van Eigenaren tussen 2026 en 2028.

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Het besluit geeft Duurzaam Bouwloket Projecten B.V. de bevoegdheid om subsidieaanvragen te beoordelen en besluiten te nemen. Het gaat onder andere om het verlenen, weigeren of intrekken van subsidies, en het vaststellen van voorwaarden.

De subsidieregeling valt onder de Algemene subsidieverordening Helmond 2020 en heeft een vastgesteld subsidieplafond. Het mandaat vervalt automatisch zodra de opdracht aan Duurzaam Bouwloket eindigt. Het besluit is genomen op 25 augustus en treedt een dag na wettelijke bekendmaking in werking.