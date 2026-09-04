Helmond start nieuwe isolatiesubsidie voor koopwoningen

De gemeente Helmond heeft nieuwe regels vastgesteld voor isolatiesubsidie voor koopwoningen. De regeling geldt van 2026 tot en met 2028 en is bedoeld om slecht geïsoleerde woningen te verduurzamen.

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Helmond stimuleert de energietransitie met een isolatiesubsidie voor grondgebonden koopwoningen. De subsidie is beschikbaar voor eigenaar-bewoners met een slecht geïsoleerde woning en een maximale WOZ-waarde van 477.000 euro op 1 januari 2024. Het totale budget voor de regeling is verdeeld over drie perioden, met een plafond dat oploopt tot 1,1 miljoen euro in de laatste tranche.

De subsidie vergoedt 100 procent van de kosten voor isolatiemaatregelen, met een maximum van 1.800 euro per woning. Bij gebruik van biobased isolatiematerialen is een extra vergoeding van 500 euro mogelijk. Zowel professionele isolatie door een aannemer als doe-het-zelfprojecten komen in aanmerking. Voorwaarde is dat maatregelen voldoen aan strikte eisen, zoals minimale isolatiewaardes en gebruik van natuurvriendelijke technieken.

De regeling treedt in werking na publicatie en loopt tot 31 december 2028. Eigenaren moeten hun aanvraag indienen voordat isolatiewerkzaamheden starten. Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld, totdat het budget is uitgeput.