Helmond stimuleert isolatie slecht geïsoleerde appartementen

Helmond heeft nieuwe subsidievoorwaarden vastgesteld voor Verenigingen van Eigenaren die slecht geïsoleerde appartementen willen verbeteren. Deze regeling loopt van 2026 tot en met 2028 en biedt financiële steun voor isolatiemaatregelen.

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De gemeente Helmond wil de energietransitie versnellen door Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) te ondersteunen in het isoleren van slecht geïsoleerde appartementen. Het gaat om woningen met een bouwjaar van vóór 1993 en een energielabel D, E, F of G. Voor appartementen met een WOZ-waarde tot 477.000 euro per 1 januari 2024 is er een subsidie van maximaal 1.800 euro per appartement beschikbaar.

De subsidie dekt 100 procent van de kosten voor activiteiten zoals dak-, gevel- en vloerisolatie, uitgevoerd door gecertificeerde bouwbedrijven. Bij gebruik van biobased isolatiematerialen kan extra subsidie worden aangevraagd. Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2027 worden ingediend. De totale subsidiepot bedraagt 257.000 euro en wordt verdeeld op basis van volgorde van binnenkomst.

Deze regeling houdt ook rekening met natuurvriendelijk isoleren, een methode die beschermde diersoorten niet schaadt. Voorwaarde is dat het isolatiewerk voldoet aan wettelijke normen en dat het wordt uitgevoerd door bedrijven met een speciaal keurmerk.

De subsidieregeling trad in werking op 26 augustus 2026 en loopt tot eind 2028. Voor aanvragen en uitvoering gelden strikte voorwaarden en deadlines.