Voorstellingen in Zundert van 7 tot 16 januari 2027

Van 7 tot 16 januari 2027 worden diverse voorstellingen georganiseerd aan de Bredaseweg in Zundert. Dit evenement is vergunningsvrij.

Gevonden voor jou

Tussen 7 en 16 januari 2027 vinden diverse voorstellingen plaats op de locatie Bredaseweg 2 in Zundert. De burgemeester van Zundert heeft hiervoor op 23 juni 2026 een melding ontvangen en deze is goedgekeurd.

Omdat het om een vergunningsvrij evenement gaat, is het niet mogelijk om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding. De voorstellingen kunnen daardoor zonder verdere juridische stappen doorgaan.