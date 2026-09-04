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Constructie Overasebaan in Rijsbergen mag worden aangepast

Vandaag om 09:43

Het college van Zundert heeft een vergunning verleend voor aanpassingen aan de constructie van een pand aan de Overasebaan 25 in Rijsbergen. Het besluit is op 27 augustus verzonden aan de aanvrager.

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De omgevingsvergunning is aangevraagd voor een technische bouwactiviteit op het adres Overasebaan 25 in Rijsbergen. Het gaat om wijzigingen aan de constructie van het gebouw.

Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Zundert en betreft zaaknummer 0879ZV202600758. De vergunning is afgelopen augustus verzonden aan de aanvrager.

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