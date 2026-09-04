Herlings gaat voor zesde wereldtitel, vader is trots: 'Drive ongelofelijk'

Voor Jeffrey Herlings kan komend weekend een droom uitkomen. De 31-jarige motorcrosser uit Oploo heeft een grote kans om in Turkije zijn zesde wereldtitel te pakken, met langs de kant zijn trotse vader Peter. "Als het hem lukt, dan zullen de tranen in mijn ogen staan."

Voor aanvang van het seizoen was Peter Herlings nog wat voorzichtig als het ging om de titelkansen van zijn zoon. "Hij was na vele jaren overgestapt van KTM naar Honda: een nieuw team en een nieuwe motor. Ik had misschien wel verwacht dat hij een jaar nodig zou hebben om te winnen. Het is veel sneller gegaan dan verwacht, hij is erin geslaagd om me te verrassen", zegt zijn vader.

De laatste vijf GP's won Herlings allemaal. Zijn voorsprong in het klassement op nummer twee Romain Febvre is opgelopen tot 143 punten. Met nog drie races te gaan lijkt een nieuwe wereldtitel hem niet meer te kunnen ontgaan. Bij een overwinning komende zondag is titel zes een feit, maar er zijn meer scenario's denkbaar voor een feestje in Turkije. "Ik heb het er met Jeffrey over gehad, maar voor hem telt alleen de winst", zegt Peter vanuit Turkije. "Als je gaat denken in scenario's, dan maak je eerder fouten. In de strijd om de winst is hij scherp en geconcentreerd. Hij zit in een flow en gaat er vol voor om het maximale eruit te halen."

"Hij is zo gemotiveerd, zijn drive is ongelofelijk."

Peter vergelijkt zijn zoon met de jongen die op jonge leeftijd voor het eerst op een motor stapte. "Hij is zo gemotiveerd, zijn drive is ongelofelijk." Bij een wereldtitel weet zijn vader nu al dat hij het moeilijk droog gaat houden. "Opnieuw wereldkampioen worden is een droom van Jeffrey, zeker na al die blessures van de laatste jaren. Hij werkt zo enorm hard om dit te bereiken en doet er alles voor. Ik hoop dat het zondag gaat lukken, maar zo ver is het nog niet. Jeffrey blijft, net als wij, met beide voeten op de grond staan. We kennen ook de keerzijde van deze sport."

Herlings won de Grand Prix in Arnhem (foto: Orange Pictures).