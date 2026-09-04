Melding bodemonderzoek bij Denestraat in Reusel

Bij de Denestraat in Reusel heeft Aelmans Milieu Oss B.V. een melding gedaan voor het tijdelijk verplaatsen van grond met vervuiling boven de interventiewaarde.

Gevonden voor jou

Het gaat om werkzaamheden aan kabels en leidingen nabij huisnummer 17, waarbij grond tijdelijk wordt uitgegraven en verplaatst. De melding is op 27 augustus 2026 ingediend bij de gemeente Reusel-De Mierden.

De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is puur een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Het zaaknummer dat aan deze melding is gekoppeld, is Z-2026-013735.