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Melding bodemonderzoek bij Denestraat in Reusel
Vandaag om 09:46
Bij de Denestraat in Reusel heeft Aelmans Milieu Oss B.V. een melding gedaan voor het tijdelijk verplaatsen van grond met vervuiling boven de interventiewaarde.
Het gaat om werkzaamheden aan kabels en leidingen nabij huisnummer 17, waarbij grond tijdelijk wordt uitgegraven en verplaatst. De melding is op 27 augustus 2026 ingediend bij de gemeente Reusel-De Mierden.
De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is puur een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Het zaaknummer dat aan deze melding is gekoppeld, is Z-2026-013735.
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