Melding grondgebruik op landbouwperceel in Reusel

Huijbregts Infra B.V. heeft een melding gedaan voor het aanvullen van een landbouwperceel aan het Kattenbos 12 in Reusel. De melding is op 28 augustus 2026 bij de gemeente Reusel-De Mierden binnengekomen.

Gevonden voor jou

Het gaat om het toepassen van grond op het perceel. Dit betekent dat grond wordt gebruikt om het terrein op te vullen of aan te passen. De melding is gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), wat een verplichte kennisgeving is.

Omdat het een melding betreft, is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Het zaaknummer dat aan deze melding is gekoppeld, is Z-2026-013811.