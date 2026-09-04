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Vergunning voor tweede oprit in Heeze verleend
Vandaag om 09:46
De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van een tweede oprit aan Buitenhof 6.
De omgevingsvergunning is op 2 september 2026 goedgekeurd. De aanvraag met zaaknummer 490589 gaat om een uitweg of inrit bij het adres Buitenhof 6 in Heeze.
Het besluit betekent dat de eigenaar toestemming heeft gekregen om een tweede oprit te realiseren. De details van de vergunning zijn beschikbaar op het gemeentehuis en kunnen worden ingezien.
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