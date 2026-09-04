Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning voor tweede oprit in Heeze verleend

Vandaag om 09:46

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van een tweede oprit aan Buitenhof 6.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning is op 2 september 2026 goedgekeurd. De aanvraag met zaaknummer 490589 gaat om een uitweg of inrit bij het adres Buitenhof 6 in Heeze.

Het besluit betekent dat de eigenaar toestemming heeft gekregen om een tweede oprit te realiseren. De details van de vergunning zijn beschikbaar op het gemeentehuis en kunnen worden ingezien.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.