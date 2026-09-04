Laatste optreden Kiosk 2026 in Julianapark Veghel bevestigd

Op 20 september vindt het laatste optreden van Kiosk 2026 plaats in het Julianapark in Veghel. De burgemeester van Meierijstad heeft de melding voor dit evenement geaccepteerd.

Gevonden voor jou

Het optreden is onderdeel van een reeks evenementen bij de kiosk in het Julianapark. Het besluit om de melding te accepteren is op 2 september 2026 verzonden. Het evenement wordt geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-4151.

Het Julianapark in Veghel is een bekende locatie voor evenementen en biedt ruimte aan verschillende activiteiten. Dit laatste optreden sluit de kiosk-reeks van 2026 af. Het besluit is onderdeel van de reguliere procedure rondom evenementmeldingen in Meierijstad.