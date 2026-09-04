Woonzorgcomplex in Veghel krijgt groen licht

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor de bouw van een woonzorgcomplex aan Int Corenvelt in Veghel. Het besluit is op 1 september genomen.

Gevonden voor jou

Het nieuwe woonzorgcomplex wordt gebouwd op het adres Int Corenvelt 1 tot en met 1.40 in Veghel. Het project heeft zaaknummer OV-2023-3033 en moet volgens de gemeente bijdragen aan de lokale woonzorgvoorzieningen.

De vergunning is officieel verzonden op 1 september 2026. Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen tot uiterlijk 14 oktober 2026 beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant. Voor meer informatie over het besluit of inzage in de documenten kun je contact opnemen met de gemeente Meierijstad.