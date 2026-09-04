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Vergunningsaanvraag voor bedrijfshal in Valkenswaard afgewezen
Vandaag om 09:48
De gemeente Valkenswaard heeft een vergunningsaanvraag voor het verbouwen van een bedrijfshal aan de Goudenrijderhof afgewezen. Het besluit werd op 2 september genomen.
De aanvraag ging over een locatie aan de Goudenrijderhof 35 in Valkenswaard. De plannen waren gericht op het verbouwen van een bedrijfshal, maar de vergunning is geweigerd door de gemeente.
Het besluit valt onder de categorie 'bouwen'. Het proces rondom deze aanvraag is inmiddels afgerond met het besluit van de gemeente. Verdere stappen zoals bezwaarprocedures liggen bij de betrokkenen.
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