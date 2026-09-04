Vier nieuwe appartementen boven winkels in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een verdieping aan de Markt tot vier appartementen.

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Op 2 september heeft de gemeente Valkenswaard besloten een vergunning te verlenen voor het verbouwen van een verdieping aan de Markt. Het gaat om de locatie Markt ong. D 3716 + D 4037, postcode 5554CD. De verdieping wordt omgebouwd tot vier nieuwe appartementen.

De vergunning betreft onder andere bouwactiviteiten en een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Dit laatste betekent dat de plannen afwijken van het bestemmingsplan en daarom apart beoordeeld moesten worden.