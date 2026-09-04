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Intocht Sinterklaas in Valkenswaard onder meerjarenvergunning
Vandaag om 09:48
Op 17 augustus heeft Valkenswaard een melding ontvangen voor de Sinterklaasintocht in november.
De gemeente Valkenswaard heeft op 17 augustus een melding ontvangen voor activiteiten onder een meerjarenvergunning. Het gaat om de Sinterklaasintocht in Borkel en Schaft, gepland op 15 november 2026. De locatie is Dorpsstraat 55, 5556VL Valkenswaard.
Activiteiten die vallen onder een meerjarenvergunning zijn vooraf goedgekeurd. Dit betekent dat er geen mogelijkheid is om bezwaar te maken of een zienswijze in te dienen.
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