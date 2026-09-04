Kuehne + Nagel in Moerdijk krijgt aangepaste regels voor opslag en geluid

Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben maatwerkvoorschriften vastgesteld voor Kuehne + Nagel Logistics B.V. Het bedrijf mag op zijn locatie aan de Transitoweg lithiumhoudende energiedragers opslaan, onder strikte geluidseisen.

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De aangepaste regels, ook wel maatwerkvoorschriften genoemd, zijn opgesteld op verzoek van het bedrijf. Het besluit is verzonden op 2 september 2026 en betreft specifieke eisen voor de opslag van lithiumhoudende energiedragers en het beperken van geluidsoverlast. Kuehne + Nagel is gevestigd aan de Transitoweg 1 in Moerdijk.

Het besluit is onderdeel van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Bij dit soort maatregelen wordt gekeken naar het effect op de omgeving, zoals veiligheid en geluid. Het besluit heeft zaaknummer Z2025-00022572 en werd aangevraagd op 17 september 2025.