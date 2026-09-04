Uitbreiding woning aangevraagd in Roosendaal

Op Meeuwberg 65 in Roosendaal is een aanvraag ingediend voor het uitbreiden van een woning.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 1 september 2026 geregistreerd onder nummer 2026OPA050257. Het betreft een uitbreiding van een woning op het adres Meeuwberg 65, 4708 NH Roosendaal.

Meer informatie over de ingediende aanvraag is op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken is pas mogelijk zodra er een besluit is genomen.