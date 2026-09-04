Vergunningsaanvraag voor omzetting op locatie Kade 74 in Roosendaal

Er is een aanvraag ingediend voor een omzettingsvergunning aan de Kade 74 in Roosendaal. Het gaat om een vergunning onder de Huisvestingsverordening, met registratienummer 2026WHA050224.

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De aanvraag is op 28 augustus 2026 geregistreerd en betreft een omzettingsvergunning. Dit soort vergunningen is nodig wanneer een pand bijvoorbeeld van functie verandert, zoals van woonhuis naar kamerbewoning.

De locatie waarvoor de vergunning is aangevraagd, bevindt zich aan de Kade 74, 4703 GH Roosendaal. Inzage in de aanvraag kan op afspraak bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat er een besluit over de aanvraag is genomen.