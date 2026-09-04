Sportschool in Roosendaal wil uitbreiden

Er is een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een sportschool aan de Nispenseweg in Roosendaal. Het verzoek is ingediend op 26 augustus.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een uitbreiding van de sportschool op het adres Nispenseweg 1 d in Roosendaal. Dit is geregistreerd onder nummer 2026OPA050186.

Belangstellenden kunnen de aanvraag op afspraak bekijken bij de publieksbalie van het stadskantoor. Het is nog niet mogelijk om bezwaar te maken, dat kan pas nadat er een besluit over de vergunning is genomen.