Uitbreiding platenmagazijn in Deurne krijgt groen licht

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor de uitbreiding van een platenmagazijn op As 3. Het besluit is op 2 september 2026 genomen.

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Het gaat om een bouwactiviteit in het bestaande gebouw op As 3 in Deurne. De aanvraag, die geregistreerd staat onder nummer HZ-2026-1111, is goedgekeurd. Dit betekent dat het magazijn kan worden vergroot.

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar voor inzage. De termijn voor het indienen van een reactie op dit besluit is gestart op 3 september en loopt zes weken.