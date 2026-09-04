Uitbreiding bijgebouw Haageind in Deurne goedgekeurd

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van een bijgebouw op Haageind 61. Het besluit is op 2 september genomen.

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De vergunning betreft een bouwactiviteit en is geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-0219. Het bijgebouw op Haageind 61 mag worden uitgebreid volgens de regels van het omgevingsplan.

Het besluit is als bijlage opgenomen bij de officiële publicatie. Voor meer details over de stukken kun je contact opnemen met de gemeente Deurne via hun e-mailadres of telefoonnummer.