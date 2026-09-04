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Vergunning verleend voor bijgebouw aan woning in Deurne

Vandaag om 09:48

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor een bijgebouw aan de zijgevel van een woning aan Peelrand 16. Het besluit is op 2 september 2026 genomen.

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Het bijgebouw aan Peelrand 16 valt onder de categorie 'omgevingsplanactiviteit (bouw)'. De zaak is geregistreerd onder nummer HZ-2026-1058. Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders van Deurne.

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar. Deze documenten bieden inzicht in de vergunning en de voorwaarden. Voor meer informatie of inzage in de stukken kun je contact opnemen met de gemeente Deurne.

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