Gemeente Best stelt volgordelijst woningbouw en scholen vast

De gemeente Best heeft een volgordelijst vastgesteld voor woningbouw en onderwijshuisvesting. Deze lijst bepaalt de prioriteit bij aanvragen voor transportcapaciteit vanaf 1 oktober 2026. De rangorde is gebaseerd op transparante criteria, zoals bouwstart en maatschappelijk belang.

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Het college van burgemeester en wethouders in Best heeft op 28 augustus 2026 de volgordelijst vastgesteld. Hierin staan projecten op volgorde van prioriteit, gebaseerd op criteria zoals de start van de bouw, projectrijpheid, maatschappelijk belang en opleverdatum. De lijst geldt voor aanvragen bij de netbeheerder vanaf 1 oktober 2026.

Naast de gemeentelijke lijst wordt er een gezamenlijke volgordelijst opgesteld voor het congestiegebied Best, Oirschot en Son en Breugel. Deze gezamenlijke lijst zorgt ervoor dat het project met de hoogste prioriteit in het hele gebied bovenaan komt. De integrale lijst wordt later bekendgemaakt.

De lijst bevat projecten zoals Vlinderhei (onderwijshuisvesting), Spoorweglaan (woningbouw) en Aarlesche Erven. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met de gemeente Best.