Rucphen stelt regels op voor elektriciteitscapaciteit woningbouw

De gemeente Rucphen heeft nieuwe regels vastgesteld voor het verdelen van elektriciteitscapaciteit. Deze regels moeten woningbouwprojecten in gebieden met een tekort aan transportcapaciteit op het stroomnet helpen realiseren.

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Het college van burgemeester en wethouders in Rucphen wil met de beleidsregels zorgen voor een eerlijke verdeling van beschikbare transportcapaciteit voor elektriciteit. Dit is nodig in congestiegebieden waar het stroomnet overbelast is. Zowel gemeentelijke projecten als initiatieven van projectontwikkelaars komen in aanmerking voor een plek op de volgordelijst.

Op deze lijst worden projecten gerangschikt op basis van onder andere startdatum, planning en maatschappelijk belang. Onderwijsprojecten krijgen voorrang op woningbouw. De volgordelijst wordt openbaar gemaakt en is bindend. Projectontwikkelaars kunnen tot en met 15 september 2026 een verzoek indienen voor plaatsing op de lijst.

De regels zijn sinds 2 september 2026 van kracht en moeten bijdragen aan een transparante en gelijke behandeling van projecten. De gemeente benadrukt dat plaatsing op de lijst geen garantie is dat een project doorgaat.