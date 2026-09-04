Onthaal Oranjebus in Chaam: vergunning verleend

De Oranjebus wordt zondag 6 september in Chaam feestelijk onthaald. Het evenement vindt plaats tussen half twee en zeven uur 's avonds op de Bredaseweg, Dorpsstraat en Gilzeweg.

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Voor het onthaal van de Oranjebus in Chaam is een evenementenvergunning verleend. Het feest vindt zondag plaats en strekt zich uit over meerdere straten in het dorp, waaronder de Bredaseweg en de Dorpsstraat.

Het besluit over de vergunning is op 2 september verzonden. De Oranjebus wordt onthaald van half twee tot zeven uur 's avonds, en de organisatie heeft toestemming om gebruik te maken van de genoemde locaties. Het evenement zal naar verwachting veel bezoekers trekken.