Omgevingsvergunning milieu verleend voor Frontstraat in Uden

Burgemeester en wethouders van Maashorst hebben een omgevingsvergunning milieu verleend voor een revisie aan de Frontstraat 4 in Uden. Het besluit is op 2 september 2026 ter inzage gelegd. Er zijn geen bezwaren ingediend en de vergunning wijkt niet af van de eerdere ontwerpversie.

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De omgevingsvergunning betreft een revisie aan het adres Frontstraat 4 in Uden. Het besluit is openbaar gemaakt en kan worden ingezien tot en met 16 oktober 2026 via officiële bekendmakingen. Belangstellenden kunnen de stukken ook fysiek inzien bij de gemeente.

Hoewel het besluit direct in werking treedt, is het nog mogelijk om binnen zes weken na 2 september 2026 beroep aan te tekenen. Voor meer informatie over de beroepsprocedure kunnen betrokkenen terecht bij de Rechtbank Oost-Brabant.