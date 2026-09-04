Tijdelijke batterijcontainers toegestaan in Oirschot

De gemeente Oirschot heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van tijdelijke batterijcontainers. De containers komen aan Pakket onderweg 3 in Oirschot.

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Op 2 september heeft de gemeente Oirschot een vergunning verleend voor het afwijken van regels in het omgevingsplan. Het gaat om het plaatsen van tijdelijke batterijcontainers met toebehoren aan Pakket onderweg 3. Deze vergunning is een zogenoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

De aanvraag is bedoeld om een tijdelijke oplossing te bieden. Het besluit is bekendgemaakt onder kenmerk 082381671 en ligt zes weken ter inzage. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om op dit besluit te reageren.