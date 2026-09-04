Nota gezondheidsbeleid Bergeijk: focus op preventie

De gemeenteraad van Bergeijk heeft de nieuwe Nota lokaal gezondheidsbeleid 2021-2025 vastgesteld. Het beleid richt zich op preventieve gezondheid, met extra aandacht voor kwetsbare groepen en een integrale aanpak. De nota vervangt het gezondheidsbeleid van 2017-2020.

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In de nieuwe nota staat gezondheid centraal als meer dan alleen ‘niet ziek zijn’. Het draait om veerkracht, maatschappelijke participatie en een gezonde leefomgeving. Het beleid is gebaseerd op het concept ‘positieve gezondheid’, dat zes dimensies omvat, waaronder lichamelijke en mentale gezondheid, zingeving en dagelijks functioneren.

De gemeente richt zich op vier prioriteiten: gezondheid in de leefomgeving, het verkleinen van gezondheidsachterstanden, druk bij jeugd en jongvolwassenen verminderen en vitaal ouder worden. Projecten zoals #Kempenbranie, gericht op jongeren, en ‘Een tegen eenzaamheid’ voor ouderen, krijgen hierbij speciale aandacht.

Flexibiliteit is belangrijk in de aanpak, zodat de gemeente kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals de effecten van COVID-19. Samenwerking met regionale partners en nationale programma’s speelt een grote rol in de uitvoering.

Deze nota legt de basis voor een gezonder Bergeijk in de komende jaren, waarbij preventie en samenwerking centraal staan.