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Vergunning verleend voor Trekkertrek Best in Oirschot
Vandaag om 09:50
De gemeente Oirschot heeft een vergunning verleend voor Trekkertrek Best op 18, 19 en 20 september. Het evenement vindt plaats op akkerland tegenover Straten 15.
Trekkertrek Best krijgt groen licht van de gemeente Oirschot. Het evenement mag doorgaan op akkerland met de kadastrale aanduiding OSTOO M803, tegenover Straten 15 in Oirschot. De vergunning is op 2 september verleend onder kenmerk 082379093.
Het evenement vindt plaats op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 september. Tijdens Trekkertrek worden trekkers en landbouwvoertuigen getest op hun trekkracht. Het is een populair evenement in de regio.
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