Vergunning voor aanleg van zoete plas en dempen watergangen in Oirschot

De gemeente Oirschot heeft toestemming verleend voor het aanleggen van een zoete plas en het dempen van twee watergangen aan de Van Coehoornweg.

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Op 2 september 2026 heeft de gemeente Oirschot een vergunning verleend voor het aanleggen van een laagte, ook wel een zoete plas genoemd, en het dempen van twee watergangen. Het gaat om werkzaamheden aan de Van Coehoornweg ongenummerd in Oirschot.

Met deze vergunning kan het gebied aangepast worden, wat mogelijk gevolgen heeft voor de omgeving. Het kenmerk van de zaak bij de gemeente is 082382970.