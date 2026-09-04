Zotte Lotte Festival krijgt vergunning in Hilvarenbeek

Het Zotte Lotte Festival in Hilvarenbeek heeft een vergunning gekregen. Het evenement vindt plaats op zondag 6 september 2026 bij BSO 't Boerderijke van één uur tot vijf uur ’s middags.

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Het Zotte Lotte Festival mag komende zondag worden gehouden bij Groot Loo 11 in Hilvarenbeek. De gemeente heeft hiervoor een evenementenvergunning verleend. Ook zijn er ontheffingen verstrekt voor geluidshinder en het produceren van geluid op zondag.

De vergunning is op 2 september 2026 verzonden. Het evenement duurt vier uur en zal plaatsvinden op het terrein van BSO 't Boerderijke. Omwonenden kunnen dus geluidsoverlast ervaren tijdens het festival.