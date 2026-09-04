Advertentie
Live-optreden Regentenhoeve Biest-Houtakker mag doorgaan
Vandaag om 09:50
Op zaterdag 5 september 2026 treedt de coverband “Turnback & The Blazing Babes” op bij de Regentenhoeve in Biest-Houtakker. De burgemeester heeft hiervoor ontheffing verleend vanwege mogelijk geluidhinder.
Het live-optreden vindt plaats op het terras van de Regentenhoeve, gelegen op eigen terrein. Het evenement duurt van half negen ’s avonds tot middernacht. Tijdens deze uren mag het geluidsniveau niet hoger zijn dan 75 dB(A) en 90 dB(C), gemeten bij de gevels van omliggende woningen. Op twee meter van de geluidsbron mag de sterkte maximaal 103 dB(A) bedragen.
De ontheffing is verleend op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Hilvarenbeek en heeft zaaknummer 1063993. De verzenddatum van de vergunning was 2 september 2026.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie