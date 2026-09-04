Live-optreden Regentenhoeve Biest-Houtakker mag doorgaan

Op zaterdag 5 september 2026 treedt de coverband “Turnback & The Blazing Babes” op bij de Regentenhoeve in Biest-Houtakker. De burgemeester heeft hiervoor ontheffing verleend vanwege mogelijk geluidhinder.

Gevonden voor jou

Het live-optreden vindt plaats op het terras van de Regentenhoeve, gelegen op eigen terrein. Het evenement duurt van half negen ’s avonds tot middernacht. Tijdens deze uren mag het geluidsniveau niet hoger zijn dan 75 dB(A) en 90 dB(C), gemeten bij de gevels van omliggende woningen. Op twee meter van de geluidsbron mag de sterkte maximaal 103 dB(A) bedragen.