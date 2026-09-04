Extra parkeerplekken en schuifpoort naast Energieweg in Waalwijk

Het college van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor extra parkeerplekken en een schuifpoort naast Energieweg 6.

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Het college van Waalwijk heeft op vrijdag 4 september 2026 een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van extra parkeergelegenheid en het plaatsen van een schuifpoort. De locatie bevindt zich naast het perceel van Energieweg 6 in Waalwijk, op het terrein aangeduid als WWK00 K 569.

De vergunning heeft betrekking op bouwactiviteiten en het aanpassen van een uitweg. Het besluit is op dezelfde dag bekendgemaakt. Dit betekent dat er parkeerruimte wordt toegevoegd en een schuifpoort wordt geplaatst voor toegang tot het terrein.