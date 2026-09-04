Berkenboom aan Tilburgseweg in Goirle mag worden gekapt

De gemeente Goirle heeft toestemming gegeven voor het kappen van een berkenboom aan de Tilburgseweg. Het besluit is op 2 september genomen en een dag later in werking getreden.

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Het gaat om een vergunning voor een spoedkap van een boom op het adres Tilburgseweg 117 in Goirle. De gemeente heeft het besluit op 2 september 2026 verzonden. De vergunning is op 3 september officieel van kracht geworden.

De aanvraag betreft het verwijderen van een houtopstand, wat inhoudt dat de berkenboom volledig wordt gekapt. Het zaaknummer van deze vergunning is 1060313.