Grond wordt toegepast aan Vonderstraat in Riel

Bij de Vonderstraat in Riel is een melding gedaan voor het toepassen van grond of baggerspecie. De melding is op 2 september afgehandeld.

Gevonden voor jou

Het toepassen van grond of baggerspecie houdt in dat grond of baggerslib wordt gebruikt of neergelegd, bijvoorbeeld om een terrein op te hogen. Dit kan gevolgen hebben voor de bodem en het milieu en moet daarom gemeld worden.

De melding heeft het DSO-kenmerk 2026090101620 en zaaknummer Z2026-00022280. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of in beroep te gaan tegen deze melding.