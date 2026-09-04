Kozijnen vervangen in Ossendrecht met nieuwe vergunning

Voor een woning aan Hondseind 1 in Ossendrecht is een vergunning verleend om de kozijnen te vervangen. De vergunning is op 2 september verzonden.

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Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben toestemming gegeven voor het vervangen van de kozijnen van een woning aan Hondseind 1 in Ossendrecht. De vergunning is op 2 september 2026 verstuurd naar de aanvrager.

Het adres Hondseind 1 bevindt zich in Ossendrecht, een dorp in de gemeente Woensdrecht. Het vervangen van kozijnen kan een belangrijke verbetering zijn voor de isolatie en het uiterlijk van een woning.