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Kozijnen vervangen in Ossendrecht met nieuwe vergunning
Vandaag om 09:51
Voor een woning aan Hondseind 1 in Ossendrecht is een vergunning verleend om de kozijnen te vervangen. De vergunning is op 2 september verzonden.
Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben toestemming gegeven voor het vervangen van de kozijnen van een woning aan Hondseind 1 in Ossendrecht. De vergunning is op 2 september 2026 verstuurd naar de aanvrager.
Het adres Hondseind 1 bevindt zich in Ossendrecht, een dorp in de gemeente Woensdrecht. Het vervangen van kozijnen kan een belangrijke verbetering zijn voor de isolatie en het uiterlijk van een woning.
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