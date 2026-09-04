Maatwerkvoorschriften voor opslag lithium-ion batterijen in Ossendrecht

De gemeente Woensdrecht heeft maatwerkvoorschriften opgelegd aan All Metals Recycling in Ossendrecht. Het besluit geldt voor de acceptatie en opslag van afgedankte lithium-ion energiedragers.

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Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben besloten om maatwerkvoorschriften op te leggen aan het bedrijf All Metals Recycling B.V. in Ossendrecht. Het besluit heeft betrekking op de opslag en verwerking van afgedankte lithium-ion batterijen op de locatie aan Putsmolentje 19. Het besluit is op 2 september 2026 verzonden.

Bij maatwerkvoorschriften worden aangepaste regels opgesteld die specifiek gelden voor een bepaalde situatie. In dit geval zijn de voorschriften gericht op het veilig opslaan en accepteren van lithium-ion energiedragers. Deze energiedragers vereisen extra aandacht vanwege het risico op brand en milieugevolgen.

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn digitaal beschikbaar via het officiële publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. Het zaaknummer dat aan deze procedure is gekoppeld, is Z2026-00018529.