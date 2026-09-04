Woensdrecht wil omgevingsplan thematisch aanpassen

De gemeente Woensdrecht heeft een ontwerpbesluit opgesteld om het omgevingsplan te wijzigen. Het gaat onder meer om regels over cultuurhistorie, milieubepalingen en water. Vanaf 7 september liggen de stukken zes weken ter inzage.

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Met de eerste thematische wijziging wil Woensdrecht een deel van de bestaande regels uit verschillende documenten samenvoegen in het omgevingsplan. Het ontwerp bevat onder andere bepalingen over historische en aardkundige waarden, beperkingen bij leidingen en luchtvaartgebieden, en milieuregels. Ook regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening worden overgezet.

Het ontwerpbesluit is een uitwerking van een eerder voornemen dat op 17 juli 2026 werd aangekondigd. Vanaf maandag 7 september tot en met 18 oktober kan het document worden ingezien in het gemeentehuis in Hoogerheide of via verschillende online platforms. De gemeente streeft met deze wijziging naar een overzichtelijker en meer geïntegreerd omgevingsplan.