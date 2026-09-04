Navigatie overslaan
Ontdek

26 nieuwe appartementen gepland aan de Markt in Cuijk

Vandaag om 09:51

In Cuijk is een aanvraag ingediend voor het bouwen van 26 appartementen aan de Markt 1. De gemeente Land van Cuijk heeft de aanvraag op 1 september ontvangen en gaat deze nu beoordelen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bouwproject op de Markt 1 in Cuijk, waar plannen liggen voor de bouw van 26 appartementen. De aanvraag is ingediend bij de gemeente Land van Cuijk en heeft zaaknummer Z2026-00005797.

De gemeente beoordeelt de aanvraag volgens de standaard procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, maar die termijn kan met zes weken worden verlengd. Het gaat hier specifiek om een bouwactiviteit die moet voldoen aan het omgevingsplan.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Land van Cuijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.