26 nieuwe appartementen gepland aan de Markt in Cuijk

In Cuijk is een aanvraag ingediend voor het bouwen van 26 appartementen aan de Markt 1. De gemeente Land van Cuijk heeft de aanvraag op 1 september ontvangen en gaat deze nu beoordelen.

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Het gaat om een bouwproject op de Markt 1 in Cuijk, waar plannen liggen voor de bouw van 26 appartementen. De aanvraag is ingediend bij de gemeente Land van Cuijk en heeft zaaknummer Z2026-00005797.

De gemeente beoordeelt de aanvraag volgens de standaard procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, maar die termijn kan met zes weken worden verlengd. Het gaat hier specifiek om een bouwactiviteit die moet voldoen aan het omgevingsplan.