Melding activiteiten bij Dennenmark in Venhorst

Bij Dennenmark in Venhorst zijn activiteiten gemeld voor materiaalbewerking en opslag.

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Burgemeester en wethouders van Boekel hebben meldingen ontvangen voor werkzaamheden op Dennenmark 13 in Venhorst. Het gaat om het mechanisch bewerken van materialen anders dan steen en metalen, en het opslaan van goederen.