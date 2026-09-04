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Melding activiteiten bij Dennenmark in Venhorst

Vandaag om 09:52

Bij Dennenmark in Venhorst zijn activiteiten gemeld voor materiaalbewerking en opslag.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Boekel hebben meldingen ontvangen voor werkzaamheden op Dennenmark 13 in Venhorst. Het gaat om het mechanisch bewerken van materialen anders dan steen en metalen, en het opslaan van goederen.

De meldingen zijn op 3 juni 2026 geregistreerd onder de zaaknummers Z/506763 en Z/506765. Tegen deze meldingen is het niet mogelijk om bezwaar te maken.

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