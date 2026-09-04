Kokosgruis mag opgeslagen worden in Boekel op twee locaties

De gemeente Boekel heeft maatwerkvoorschriften vastgesteld voor het opslaan van kokosgruis op De Vlonder 110 en 212.

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Burgemeester en wethouders van Boekel hebben besloten dat kokosgruis mag worden opgeslagen in niet gesloten ruimten. Dit geldt voor de locaties De Vlonder 110 en 212 in Boekel. Het besluit is op 31 augustus 2026 verzonden.

De opslag vindt plaats op kadastrale percelen van sectie M met nummers 1050, 1135 en 1205. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn tot en met 16 oktober 2026 in te zien. Voor inzage kan contact worden opgenomen met de gemeente Boekel.