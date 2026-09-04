Nieuw bodemenergiesysteem in Heeswijk-Dinther

In Heeswijk-Dinther is een melding gedaan voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Gouverneursweg.

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De gemeente Bernheze heeft op 17 augustus een melding ontvangen voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem. Het systeem komt te liggen aan de Gouverneursweg 1 e, in Heeswijk-Dinther. Dit type energiesysteem gebruikt de bodem om warmte en koude op te slaan, wat kan bijdragen aan duurzamere energieoplossingen.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z/512842 en DSO-kenmerk 2026081701018. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Voor vragen kun je contact opnemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord.