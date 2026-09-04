Melding grondgebruik Science Park Son voor groenvakken

Van de Beeten B.V. heeft een melding gedaan om grond toe te passen in groenvakken op Science Park 5706 in Son. De melding is op 29 augustus 2026 ontvangen door de gemeente Son en Breugel.

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Op Science Park 5706 in Son wil Van de Beeten B.V. grond toepassen om groenvakken aan te vullen. Dit is gemeld volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het Bal is een regeling die activiteiten met mogelijk effect op het milieu verplicht laat melden.

De melding is geregistreerd op 29 augustus 2026 met het DSO-verzoeknummer 2026082900033. Het betreft enkel een kennisgeving, waardoor bezwaar maken niet mogelijk is.