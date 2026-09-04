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Woninguitbreiding Scheldelaan Son en Breugel goedgekeurd

Vandaag om 09:53

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel hebben een vergunning verleend voor het uitbreiden van een woning aan de Scheldelaan.

Gevonden voor jou

De woning op Scheldelaan 2 in Son en Breugel mag worden uitgebreid. De omgevingsvergunning hiervoor is op 2 september 2026 verleend door het gemeentebestuur. Het besluit is vanaf die datum beschikbaar voor inzage.

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op het vergroten van de woning op het adres Scheldelaan 2, 5691 HR in Son en Breugel. Het zaaknummer van deze aanvraag is 08483800403.

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